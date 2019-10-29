Altay Görelespor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Altay ile Görelespor karşı karşıya geldi. Peki, Altay Görelespor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Altay ile Görelespor karşı karşıya geldi. Peki, Altay Görelespor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Altay ile Görelespor karşılaştı. İşte, maçın detayları...
MAÇ SONUCU: 1-0
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Altay evinde Görelespor'u konuk etti. 90+1. dakikada Hasan Namazcı'nın kendi kalesine attığı golle Altay mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu sonuçla Altay adını bir üst tura yazdırdı.