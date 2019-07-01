Altay Bayındır kimdir nereli ve kaç yaşında? Altay Bayındır Fenerbahçe transfer

Altay Bayındır, Fenerbahçeye mi transfer olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2018-2019 sezonunda iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, yeni sezon için transfer atağına geçti. Ankaragücü’de başarılı bir şekilde kalecilik görevini yerine getiren Bayındır, geçtiğimiz sezonda gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başarınca Fenerbahçe oltayı Altay Bayındır’a attı. Süper Lig'de 2018/19 sezonuna kulübede başlayan Altay Bayındır, bu sezon ilk maçına 14. haftada Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Peki Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır nereli ve kaç yaşında? Altay Bayındır Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? İşte Altay Bayındır hayatı ve biyografisi.

Altay Bayındır kimdir?

14 Nisan 1998 Bursa doğumlu Altay Bayındır, futbola Bursa'nın amatör kulübü Yolspor'da stoper olarak abisi ile birlikte başladı. Bursaspor seçmelerine kaleci olarak katılan Altay gösterdiği performans ile yeşil beyazlı takımın altyapısına seçildi. 5-6 sene oynadıktan sonra Yolspor'a geri döndü. Arabayatağıspor kulübünün A takımında da 1 sene oynadı. 2015 yılında Ankaragücü altyapısında yetişti. Alt yapısında oynayıp A takımına yükseldiği Ankaragücü’nde kaptanlık pazubandını taktı. 1.98 boyundaki Altay Bayındır'ın Ankaragücü takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Altay Bayındır, Türkiye U21 forması giyiyor.