O ilde kar alarmı! Ulaşım durma noktasına geldi
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı adeta durma noktasına getirdi.
Özellikle 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artıran tipide sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı Geçidi'nde etkili olan tipi nedeniyle onlarca tır yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi ve yolun karla kapanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Ağır tonajlı araçların yolda kalmasıyla birlikte uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine Karayolları ve trafik ekipleri bölgeye sevk edildi. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcanıyor.
