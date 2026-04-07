Cedi Osman'ın ev krizinde yeni gelişme: Evi boşaltmasını istemişlerdi!
Cedi Osman'ın Şişli'de bulunan evine ilişkin kiracıyla ilgili aralarında yaşanan tahliye krizi çözüme kavuştu.
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu eşi Ebru Şahin'in, İstanbul Şişli'de bulunan evlerine taşınmak için kiracılarına karşı başlattıkları hukuki süreç çözüme kavuştu.
"OĞLUM OTURACAK EVİ BOŞALT"
Cedi Osman'ın babası Sermet Osman'ın, Şişli'deki konutlarında ikamet eden kiracıdan, oğlu ve gelininin taşınacağı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.
Ancak kiracı, Cedi Osman'ın kariyerini yurt dışında sürdürdüğünü ileri sürerek bu gerekçenin samimi olmadığı iddiasıyla taşınmayı reddettiği ve taraflar arasındaki bu uyuşmazlığın yargıya intikal ettiği öğrenilmişti.
Hukuki süreç başlatıldıktan sonra dava dilekçesinde yer alan detaylar da ortaya çıkmıştı.
OTURDUKLARI EVİN KİRASI YÜKSEK GELMİŞTİ
Dilekçede en dikkat çeken detay ise, Cedi Osman ve Ebru Şahin çiftinin halihazırda oturdukları evin kira ve genel masraflarının oldukça yüksek olduğu ve bu nedenle kendi mülklerine geçmek istedikleri oldu.
Kiracı tarafından bu tahliye talebinin gerçeği yansıtmadığı iddia edilirken, dava da sürpriz bir gelişme yaşandı.
TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLADI
Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonrası kiracı ve Osman ailesinin mahkeme salonu dışında uzlaştığı öğrenildi. Kiracının evi boşaltmayı kabul etmesiyle dava dosyası resmen kapatıldı./ kaynak: haber7
