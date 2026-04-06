245 bin kişinin sigortası iptal: SGK sahtecilik ağını çökertti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda 245 bin 740 kişinin sigortasını ve emekliliğini iptal etti. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında SGK’nın sahte sigortalılık ile mücadelesine ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, yürütülen denetimler kapsamında 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi.

245 BİN KİŞİ SİSTEMDEN ÇIKARILDI

Karakaş’ın yazısına göre, denetimlerde toplam 3.273 sahte iş yeri üzerinden yapılan bildirimler incelendi. Bu kapsamda sahte sigortalılık yoluyla hak elde etmeye çalışan yüz binlerce kişi tek tek tespit edilerek sistemden çıkarıldı.

YAPAY ZEKÂ İLE DENETİM

SGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü “Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi” kapsamında milyonlarca veriyi analiz ediyor.

Bu süreçte:

• 2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4,6 milyon iş yeri incelendi

• Yaklaşık 100 farklı parametre üzerinden analiz yapıldı

• Tespit süresi 1000 günden 360 günün altına indirildi

MİLYARLARCA LİRALIK KAMU ZARARI

Karakaş’ın paylaştığı verilere göre:

• 15. fazda: 128 sahte iş yerinde 18.191 sahte sigortalı, 487,5 milyon TL borç

• 16. fazda: 195 sahte iş yerinde 20.578 sahte sigortalı, 1,27 milyar TL kamu zararı

Bu sonuçlar, sahte sigortalılığın boyutunu ortaya koydu.

İsa Karakaş yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Sahte sigortalılık" ve "sahte/naylon iş yerleri" ile yürütülen mücadeleyi her sene bu köşemizden siz değerli okurlarımıza aktarmaktayız. Kesinleşen son veriler, durumun vahametini ve denetimin gücünü gözler önüne seriyor.

Gazete köşemize ve sosyal medya kanallarımıza gelen yüzlerce mesajda, vatandaşlar sigortalılık sürelerinin veya bağlanmış emekli aylıklarının bir anda iptal edilmesinden dert yanıyor. Ancak bu itirazların perde arkasını araladığımızda karşımıza çıkan tablo hep aynı: Vatandaşlar, sigortalı gösterildikleri iş yerinin ne adını ne adresini ne de ne iş yaptığını biliyor.”

MAAŞLAR GERİ ALINIYOR, ADLİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Karakaş’ın aktardığına göre, sahte sigortalılık tespit edilen kişiler için ağır yaptırımlar uygulanıyor:

• Emekli maaşları kesiliyor

• Ödenen maaşlar faiz ve cezayla geri alınıyor

• Sağlık harcamaları tahsil ediliyor

• Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor

Karakaş, yazısında vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

“SGK emekliliği yasaya dayalıdır. Yasal şartlara uymadan birilerine para vererek veya bir tanıdığın yanında "hatır için" çalışıyor görünmek, sadece kâğıt üzerinde bir güvence gibi görünse de neticesi hüsrandır. SGK’nın gelişmiş denetim ağı, eninde sonunda bu sahteciliği yakalar.”