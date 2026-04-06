Bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan ile CHP'nin başına dönüp yerel seçimlerin iptalini isteyecek!

Ankara kulislerinde CHP’nin şaibeli kurultayının mahkeme tarafından iptal edilebileceği ve “mutlak butlan” kararı çıkabileceği günden güne daha yüksek sesle dillendirilir hale geldi.

İddialar arasında kurultayın iptal edilmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönebileceği ve bu senaryoda, kurultay öncesi görev yapan Parti Meclisi’nin de yeniden göreve gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bazı belediye başkanlarının üyeliklerinin, yargı süreçleri tamamlanana kadar askıya alınabileceği ihtimali de kulislerde konuşuluyor. Ancak mevcut Parti Meclisi dengeleri nedeniyle bu seçeneğin zayıf olduğu değerlendiriliyor.

SEÇİM YENİLENİR Mİ? TARTIŞMASI

Kurultayın iptal edilmesinin yalnızca parti yönetimini değil, yerel yönetimleri de etkileyebileceği öne sürülüyor. Buna göre, kurultay sonrası aday gösterilerek seçilen belediye başkanları ve meclis üyelerinin hukuki durumu tartışmalı hale gelebilir. Bu durumda CHP'li yüzlerce belediyede seçimlerin yenilenmesi ihtimali dile getiriliyor.

KILIÇDAROĞLU, YSK'YA BAŞVURUP İPTALİNİ İSTEYECEK

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kazandığı 402 mahalli idarede tüm yerel seçimlerin (belediye başkanı, il ve ilçe meclisi) iptali için YSK'ya başvuracağı da iddialar arasında. Ancak böyle bir senaryoda, belediyelerin bugüne kadar aldığı kararların hukuki durumu da belirsizliğini koruyacağı için bu senaryoya Kılıçdaroğlu kanadının şimdilik mesafeli durduğu, “Yerel örgütlerde hakimiyet kurulmadan böyle bir adımın partiyi kaosa sürükleme olasılığının tartışıldığı” bildirildi.

YENİ PARTİ İDDİASI DA GÜNDEMDE

Kulislerde konuşulan bir diğer dikkat çekici senaryo ise yeni bir siyasi oluşum ihtimali. İddialara göre, kurultayın iptali halinde Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin yeni bir parti çatısı altında siyaset yapabileceği belirtiliyor.

Bu partinin başına Dilek İmamoğlu’nun geçebileceği ve farklı bir yönetim modeli oluşturulabileceği öne sürülüyor. Öte yandan, Özgür Özel ve ekibinin ise Kılıçdaroğlu ile uzlaşarak CHP içinde kalmayı tercih edebileceği iddia ediliyor.