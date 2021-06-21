Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır Ajax’a mı transfer olacak?

Hollanda ekibinin gözlemcileri, Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır için ayrıntılı bir rapor hazırladı. Yapılan analizler sonucunda Altay, Ajax'ın bir numaralı kaleci adayı haline geldi. EURO 2020'nin ardından Ajax’ın futbol direktörü Marc Overmars'ın İstanbul'a gelerek 23 yaşındaki kaleci için ilk teklif yapması bekleniyor. Altay Bayındır'ı satmayı düşünmeyen Fenerbahçe yönetiminin bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi.

Altay Bayındır'ı satmayı düşünmeyen Fenerbahçe yönetiminin bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi. Sarı Lacivertliler, pazarlıklarda fazla indirim yapmayı da planlamıyor.

Altay Bayındır kimdir?

Altay Bayındır 14 Nisan 1998 tarihinde Bursa Osmangazi doğumludur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamaktadır.

Altay Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıkmıştır. 8 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Millî kariyeri

Altay Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılmıştır.[3] 2020 yılında Şenol Güneş tarafından A millî takıma çağrılmıştır.

Ajax ne zaman kuruldu?

Amsterdamsche Football Club Ajax, daha çok bilinen isimleriyle AFC Ajax, Ajax Amsterdam ya da Ajax (ismin geçmişi Aias'a dayanır), Amsterdam merkezli profesyonel Hollandalı futbol kulübü. Dünya'nın belli başlı futbol takımlarından olan Ajax, 1900 yılında kurulmuştur.