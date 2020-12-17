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Spor Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun Kovid-19 tedavisine evde devam edilecek
Spor

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun Kovid-19 tedavisine evde devam edilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:05:51 -
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun Kovid-19 tedavisine evde devam edilecek

İZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi bir süredir hastanede devam Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu taburcu edildi.

Ekmekçioğlu, Altay Kulübünün Twitter hesabında yer alan açıklamasında, 2 hafta boyunca hastanede devam eden Kovid-19 tedavisinin olumlu şekilde ilerlediğini, tedavisinin kalan 10 günlük kısmının evinde süreceğini bildirdi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eden Ekmekçioğlu, "Zor şartlar altında özveriyle çalışan kahraman sağlık çalışanlarına şahsım ve Ekmekçioğlu ailesi adına yürekten teşekkür ederim. Kovid-19 pandemi döneminde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi süreci devam eden tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

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