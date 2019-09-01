Altay-Balıkesirspor maç sonu açıklamalar

Balıkesirspor antrenörü Mustafa Ati Göksu maç sonu yaptığı konuşmasında, “Öncelikle maçtan öncede söyledim genç bir ekibiz. İyi mücadele verdik. Maçında zaten normal neticesi beraberlikti ama işte futbol 90 artıda golü yiyince üzülüyorsun. Tabii bundan sonra önümüze bakacağız. Önümüzde milli maç dolayısıyla bir ara var daha çok çalışıp daha çok mücadele verip. Kaybettiğimiz puanı önümüzdeki maçlarda telafi yoluna gideceğiz” dedi.

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise maç sonu yaptığı açıklamada, “Öncelikle tebrik ediyoruz. Son dakikada olması tabi bizi ayrıca bizi mutlu etti. Maçın başında da çok pozisyonumuz vardı. Pozisyonlara girdik değerlendiremedik. Geçtiğimiz iki haftada aynı şekilde iyi oynadığımız maçları kazanamıyorduk, bizim için kazanmak her şeyden çok daha önemliydi. Bunu başardılar. Golün 90 artıda gelmesini tamamen takımın buna inanmasına bağlıyorum. Kulübede oturanın, tribünde olanın, taraftarımızın, yöneticilerimizin, bizim teknik heyetin herkes golün geleceğini biliyordu ve neticesinde de attık. Öncelikle tebrik ediyorum. Milli takım arasına moralli girdik. Bizim için çok önemliydi. Biraz daha süreye ihtiyacımız vardı. Bundan sonra inşallah devamı gelir diye düşünüyorum” diye konuştu.