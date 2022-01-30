Altan Tan’dan eski partisine sert eleştiri: HDP’nin Meclis’e taşıdıklarından sınıf başkanı bile olmaz!

HDP’nin içinde bulunduğu yeni bir sol ittifaka ilişkin konuşan Altan Tan, “Son kullanma tarihini geçirmiş, toplumda şu an karşılığı olmayan ne kadar kişi ve kurum varsa onlarla birliktelik anlaşılıyor. Şu an HDP grubunun da önemli bir kısmı hayatı boyunca sınıf başkanlığı bile kazanmamış, kazanamamış bir sürü insanı parlamentoya taşımaktan öte bir netice ortaya koymamıştır.” dedi.

“Son kullanma tarihini geçirmiş”

PKK/HDP’nin çağrısıyla sözde ‘Demokrasi İttifakı’ görüşmelerini değerlendiren eski HDP’li Altan Tan, şunları söyledi:

“Maalesef HDP geleneğinde ittifak denildiği vakit, toplumsal gücü olan toplumda etkisi olan güçler yerine ne kadar kıyıda kenarda, köşede kalmış, son kullanma tarihini geçirmiş, toplumda şu an karşılığı olmayan ne kadar kişi ve kurum varsa onlarla birliktelik anlaşılıyor. Şimdi iki çıplak bir hamama yarışır diye meşhur halk arasında argo bir terim var. Ki kaldı ki HDP çıplak değil. Yani HDP'nin hitap ettiği ciddi bir kitle var. Ama hiçbir karşılığı olmayan ve fikir olarak da bir şey ifade etmeyen, çevrelerle ilişkiye girmesi faydadan ziyade zarar verir.”

"Kendini kullandırma ve çürümedir”

Kurulması planlanan yeni ittifakın toplumda heyecan dalgası oluşturmasının mümkün olmadığını ileri süren Tan, "Hem söylediklerinin modası geçmiş hem de kendisinin toplumda bir karşılığı olmayan güçlerle ve çevrelerle yapılacak bir ittifak, ittifak değil kendini kullandırma ve çürümedir" ifadelerini kullandı.

“Hayatı boyunca sınıf başkanlığı bile kazanamamış bir sürü insanı..”

Tan, sözlerini şöyle tamamladı:

"HDP, ittifak adı altında hiçbir karşılığı olmayan bir sürü insanı meclise taşımadır. Ve nitekim şu an HDP grubunun da önemli bir kısmı hayatı boyunca sınıf başkanlığı bile kazanmamış, kazanamamış bir sürü insanı parlamentoya taşımaktan öte bir netice ortaya koymamıştır"