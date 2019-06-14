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Altan Erkekli ve Veysel Diker Mersin’de

’Şifa niyetine’ adlı müzikli oyunu sahnelemek üzere Mersin’e gelenünlü tiyatro ve sinema sanatçıları Altan Erkekli ile Veysel Diker, gösterim öncesiAkdeniz Belediyesi’ni ziyaret ettiler.

14 Haziran 2019 Cuma 11:18
Altan Erkekli ve Veysel Diker Mersin’de

’Şifa niyetine’ adlı müzikli oyunu sahnelemek üzere Mersin’e gelenünlü tiyatro ve sinema sanatçıları Altan Erkekli ile Veysel Diker, gösterim öncesiAkdeniz Belediyesi’ni ziyaret ettiler.


Usta oyuncular, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kutlu, Özel KalemMüdürü Onur Eryılmaz Gümüştok ve meclis üyesi Aysel Mavioğlu tarafındanağırlandılar.


“Ülkeyi, insanı, dünyayı, gençliği seviyoruz”


Ziyaret sırasında duygularını dile getiren tiyatro ve sinemanın emektarsanatçılarından Altan Erkekli, oyunun gösterimine katkı sunan Akdeniz Belediyesiyönetimine teşekkür etti. Erkekli, “Akdeniz Belediyesi’nde yeni seçilen yönetime,sanat anlamında katkılarımızla birlikte yol alacağımızı konuştuk. Yaşasın sanatdiyoruz. Sanatla her şey çok güzel yarınlara ulaşacaktır. Ülkeyi, insanı, dünyayı vegençliği seviyoruz" dedi.


“Tiyatro yapalım dediler, geldik”


’Şifa niyetine’ adlı gösterimin diğer başrol oyuncusu olan tiyatro ve sinema sanatçısıVeysel Diker ise “’Derdimiz sosyal belediyecilik’ dediler, çok heyecanlandım. Çünkübunları duymak gerçekten hoşuma gitti. ’Tiyatro, sanat, resim yapmak istiyoruz’ dedilerve davet ettiler. Çok mutlu olduk ve Mersin’e geldik. Tiyatro sanatına gönül verenherkesin yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında sahnelenen ve yoğun ilgi gören oyunda, usta sanatçılar Altan Erkekli ile Veysel Diker izleyicilere hem anılarını anlattı hem de türküler söyledi. Gösterim sonrası Akdeniz Belediyesi adına verilen teşekkür plaketi Başkan Yardımcısı Zafer Şahin Özturan’a takdim edildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:18
  1. sanat
  2. sergi

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