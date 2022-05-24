Alt geçide takılan TIR otomobili sıkıştırıp devrildi
Bakırköy'de Marmaray yolu alt geçidine takılan TIR, yanındaki otomobili duvara sıkıştırdıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Bakırköy Sahil Yolu Yeşilyurt'ta, Marmaray yolu köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre, B.U.'nın kullandığı 59 AT 498 plakalı TIR'ın dorsesi köprüye takıldı. TIR, yanında ilerleyen M.M. idaresindeki 34 RC 9929 plakalı otomobili duvara sıkıştırdıktan sonra devrildi. Yaralanan TIR şoförü, gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle sahil yolu Florya istikameti trafiğe kapandı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürerken, TIR da vinç yardımıyla yoldan kaldırılıyor.