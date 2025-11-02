Alpler’de felaket! Dağ keyfi bir anda kâbusa döndü!
İtalya’nın kuzeyindeki Alp Dağları’nda meydana gelen çığ faciasında 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, yüksek kesimlerde etkili olan hava şartları çığ riskini artırmıştı. Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
İtalyan ANSA ajansının haberinde kuzeydeki Alto Adige Bölgesi’nden geçen Alp Dağları’nın Ortles mevkisinde dün akşamüstü çığ düştüğü belirtildi.
Çığ düştüğü sırada dağda bulunan Alman kayakçı grubunun etkilendiği ve ilk aşamada 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Dağda bu sabah saatlerinde çığ düşen yamaçta yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla olayda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.