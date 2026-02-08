  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’ Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı Bitcoin'de Epstein depremi: Trump döneminin tüm kazanımları silindi İstanbul'da sıcak saatler! Çatışma çıktı, yaralılar var Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’ Başkan Erdoğan duyurdu: Önemli kararlar aldık
Spor Alperen Şengün "triple double" yaptı! Rockets kazandı
Spor

Alperen Şengün "triple double" yaptı! Rockets kazandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Alperen Şengün "triple double" yaptı! Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 112-106 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez "triple-double" yaptı.

NBA’de heyecan devam ediyor. Paycom Center'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez "triple-double" yaptı.

Rockets'ta Tari Eason 26 sayı, Jabari Smith Jr. 22 sayı, 10 ribaunt, Kevin Durant 20 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği Thunder'da Cason Wallace 23, Isaiah Joe 21 sayı üretti.

LAKERS, SAHASINDA WARRİORS’I YENDİ

Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors’ı 105-99 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Sakatlıkları nedeniyle Luka Doncic ve DeAndre Ayton'ın forma giymediği Lakers'ta LeBron James, 20 sayı, 10 asist, 7 ribauntluk performansıyla takımını sırtladı. Rui Hachimura 18, Austin Reaves 16, Marcus Smart 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Stephen Curry'den yoksun mücadele eden Warriors’ta ise Moses Moody 25 sayıyla takıma liderlik etti. Gui Santos 15, Pat Spencer ve Brandin Podziemski 14'er sayıyla oynadı.

NBA’de Alperen skandalı: Hakkı yenen milli yıldız konuştu
NBA’de Alperen skandalı: Hakkı yenen milli yıldız konuştu

Spor

NBA’de Alperen skandalı: Hakkı yenen milli yıldız konuştu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23