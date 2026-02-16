  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Alperen Şengün NBA All-Star'da üst üste ikinci kez sahne aldı
Spor

Alperen Şengün NBA All-Star'da üst üste ikinci kez sahne aldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Alperen Şengün NBA All-Star'da üst üste ikinci kez sahne aldı

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Los Angeles Clippers'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 NBA All-Star hafta sonunda tarihi bir başarıya imza attı. 23 yaşındaki Alperen, Mehmet Okur'un ardından All-Star seçilen ikinci Türk oyuncu olmasının yanı sıra, bu organizasyonda üst üste iki kez yer alan ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçti.

Yeni formatta USA Stars şampiyon

Bu yıl ilk kez uygulanan ve ABD'li oyunculardan oluşan iki takım (USA Stars ve USA Stripes) ile Dünya Karması'nın yer aldığı mini turnuva formatındaki organizasyonda şampiyon, finalde USA Stripes'ı 47-21 mağlup eden USA Stars oldu.

 

Maç Sonuçları ve Alperen'in Performansı:

  • 1. Maç: USA Stars 37-35 Dünya Karması (Alperen: 4 ribaunt, 2 asist)

 

  • 2. Maç: USA Stripes 42-40 USA Stars
  • 3. Maç: USA Stripes 48-45 Dünya Karması (Alperen: 1 sayı, 1 ribaunt, 2 asist)
  • Final: USA Stars 47-21 USA Stripes

 

MVP ödülü Anthony Edwards'ın

Turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Anthony Edwards, 2026 NBA All-Star'ın en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek Kobe Bryant MVP Ödülü'nün sahibi oldu. Edwards, üç maçta toplam 32 sayı ve 9 ribauntluk bir istatistik yakaladı.

