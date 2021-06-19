Alper Taş 'tabela partisini' kurtarma peşinde! Nejat İşler SOL Parti'ye üye oldu

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Geçtiğimiz yıllarda seçimlerde HDP ile dayanışma için yayınlanan çağrı metnine imza atan Nejat İşler, SOL Parti’ye üye oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan fakat seçimi kazanamayarak hezimete uğrayan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) eski genel başkanı Alper Taş, SOL Parti’yi kurtarma peşinde.

'Tabela partisini' kurtarmak için tanınan isimleri partiye katma yarışına giren SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, “Nejat İşler duruşu, bakışıyla yüreği bizimle olan bir arkadaşımız” diyerek yıkama yağlama yaptı. Nejat İşler'in kendisini aradığını söyleyen Taş, İşler için, "Yoldaşlığı bizim için kıymetli” ifadelerini kullandı.

"Örgütlenebilirsek siyasal İslamcı düzeni yenebiliriz"

Kendisini 'okumuş, entellektüel' olarak nitelendiren Taş, partiye 'adam' kazandırma derdini şu sözlerle anlattı:

“Nejat İşler’in SOL Parti’ye üye olmasının anlamı, topluma bir örgütlenme çağrısıdır. Çünkü örgütlenmekten, umuttan başka sermayemiz yok. Ancak örgütlenebilirsek bu siyasal İslamcı, paracı, mülkiyetçi, doğayı sömüren düzeni yenebiliriz.”

Nejat İşler'den 'örgütlenme' çağrısı

“Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı” diyerek Taş'ın açıklamalarını destekleyen Nejat İşler, “Fikirlerini merak ettiğim insanlarla daha fazla vakit geçirmek için buraya geldim.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yıllardır üst üste seçim kaybeden CHP'nin 128 milyar dolar yalanını köpürten SOL Parti, yalan siyaset yaparak iktidarı hedef almıştı.

HDP ile dayanışma için çağrı yapmıştı

Aralarında Murathan Mungan, Nur Sürer, Nejat İşler, Vedat Türkali’nin de bulunduğu yazar, sanatçı, akademisyen, sendikacı, politikacı ve yazarlar 2015 yılında 7 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde HDP ile dayanışmak için çağrı metni yayımlamıştı.