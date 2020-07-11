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Spor

Alper Potuk isyan etti: Terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorluk çeken Alper Potuk, yeni yabancı sınırı sonrasında kendisine yapılan eleştirilerle ilgili Instagram'dan bir açıklama yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:40:00 -
Alper Potuk isyan etti: Terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı

Fenerbahçeli Alper Potuk, kendisine gelen eleştiriler sonrasında açıklama yaptı.

Alper Potuk'un açıklamaları şu şekilde;

"10 yıldır 300 maçın üzerinde oynamış bir oyuncu olarak yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum. Futbol kariyerim boyunca yaklaşık 10 hocayla çalışıp, birçok yıldız oyuncunun arasında, 25-30 maç ortalamasıyla sahadaydım. Ben sustukça yapılan yorumlarla terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı. Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım; ne sezon başı tarihte görülmemiş indirim yapar ne de devre arasında 2,5 yıllık garanti ücretimden vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetim kuruluna iletirdim. Evet haklılar; Türk futboluna hangi kural gelir ya da giderse 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim. Özetle, şu sıralarda bazı futbol yorumcularının adımı geçirerek tartıştığı yabancı oyuncu sınırlaması benim ilgilendiğim bir konu değildir."

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