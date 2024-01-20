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Teknoloji Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu: Kapsül uzay istasyonuna kenetlendi
Teknoloji

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu: Kapsül uzay istasyonuna kenetlendi

Yeniakit Publisher
2024-01-20 14:03:00 -

İlk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan uzay aracının kalkıştan yaklaşık 37 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün geçirmesi planlanan Gezeravcı, burada çeşitli bilimsel deneylere imza atacak.

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