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Alper Gezeravcı uzay deneylerini paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-02-08 11:48:00 -

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında hareket deneyi yaptı. Gezeravcı, Newton'un hareket yasalarının uzayda da işlediğini ancak farklı işlediğini gösterdi.

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaydan bir mesaj paylaşarak ‘mikro yer çekimi ortamında’ Newton'un hareket kanunlarını gösterdi.

Gezeravcı, iki topu yay yardımıyla iterek yer çekiminden farklı olarak topların nasıl hareket edeceğini gösterdi. Hareketin korunduğunu tespit eden astronot, bir de kendi üstünde hareketsizlik deneyi yaptı.

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