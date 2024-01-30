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Aktüel Alper Gezeravcı 11’inci gün o yemeği özlediğini açıkladı
Aktüel

Alper Gezeravcı 11’inci gün o yemeği özlediğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 11:48:00 -
Alper Gezeravcı 11’inci gün o yemeği özlediğini açıkladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay istasyonundaki beslenme düzenini anlatırken en çok güveci özlediğini söyledi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay istasyonundaki beslenme düzenini anlatırken en çok güveci özlediğini söyledi.

ULUSLARARASI Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalarını sürdüren Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı'ndan yapılan canlı bağlantı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olmasıyla ilgili, "Olağanüstü bir mutluluk ve gurur bu, duygular insanın kalbine bile sığmıyor. Ülkemizin ve devletimizin iradesini ortaya koyduğu bu çok değerli ve önemli görevin bir parçası olmaktan; gelecek nesillerimizin hayallerini, gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine taşıyabilmiş olmaktan inanılmaz derecede mutluyum” dedi.

70 YEMEK DENEDİK

Nasıl beslendikleriyle ilgili soruya Gezeravcı şu yanıtı verdi: “Beslenme rutinimiz dünya ile aynı. Nisan ayında Amerika’ya gelir gelmez, eğitim programımızın en başında planlanan faaliyetlerden birisi, uzayda yiyeceğimiz gıda ve içeceklerin seçimleriydi. 70 civarında yemek ve 30 civarında içecek denedik, tercihlerimizi belirledik. Bu özel gıdaların hepsi üretim esnasında vakumlu paketler içinde hava almadan korundu. Zengin kültürümüzün, ülkemize dışarıdan gelen misafirleri en çok mest eden yönlerinden birisi de Türk mutfağımız. En çok özlediğim yemeğimiz de güveç.”

‘UZAY HAYALLERİMDE BİLE YOKTU’

19 Ocak’ta başlayan uzay yolculuğunda deneysel çalışmalarını sürdüren Alper Gezeravcı, “Yıllardır jet pilotu olmama rağmen, uzaya gitmek hayallerimin bile çok ötesindeydi” dedi.

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