Alpay Özalan'dan sert tepki: İlkel bir kabilesiniz
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile alay etmeye çalışan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a sert çıktı.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile alay etmeye çalışan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklendi.
'Teknoloji düşmanı ilkel kabile'
Özalan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"CHP sözcüsü Faik Öztrak, ürettiği İHA'lar ve SİHA'larla ordumuzu güçlendiren Selçuk Bayraktar'a dil uzatarak alaycı şekilde 'havacı' demiş. PKK, Esed, Hafter vuruldukça, CHP ve ortakları ağlıyor. Siz muhalefet değilsiniz. Ülke, millet, teknoloji düşmanı ilkel bir kabilesiniz."
İşte Alpay Özalan'ın o paylaşımı: