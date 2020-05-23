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Alpay Özalan'dan sert tepki: İlkel bir kabilesiniz

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile alay etmeye çalışan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:40:00 -
Alpay Özalan'dan sert tepki: İlkel bir kabilesiniz

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile alay etmeye çalışan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklendi.

'Teknoloji düşmanı ilkel kabile'

Özalan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"CHP sözcüsü Faik Öztrak, ürettiği İHA'lar ve SİHA'larla ordumuzu güçlendiren Selçuk Bayraktar'a dil uzatarak alaycı şekilde 'havacı' demiş. PKK, Esed, Hafter vuruldukça, CHP ve ortakları ağlıyor. Siz muhalefet değilsiniz. Ülke, millet, teknoloji düşmanı ilkel bir kabilesiniz."

İşte Alpay Özalan'ın o paylaşımı:

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Yorumlar

ersin

aynen alpay kardeşim, aynen . türkiye nin okumuş yazmış takımı kadar kendi ülkesine devletine inancına kendi değerlerine düşman bir kitle herhalde yer yüzünde yoktur. bu kafanın 90 yıldır haşa tapınırcasına bağımlı olduğu chp kafası öyle. 
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abdrhman

yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan ... zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
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