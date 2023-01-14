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Siyaset Alpay Özalan'dan Selahattin Demirtaş'a çok sert cevap! "Yıllardır içinde bulunduğun deliğe geri dön ve..."
Siyaset

Alpay Özalan'dan Selahattin Demirtaş'a çok sert cevap! "Yıllardır içinde bulunduğun deliğe geri dön ve..."

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a çok sert ifadelerle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 02:30:00 -
Alpay Özalan'dan Selahattin Demirtaş'a çok sert cevap! "Yıllardır içinde bulunduğun deliğe geri dön ve..."

 Yeniakit.com.tr 

Hayalini kurduğu Türkiye'yi anlatan Selahattin Demirtaş, cezaevinden tehditler savurduğu mesajında halkın yüzde 50'den fazlasını darbecilikle suçladı.

"Medyadaki trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir." diyen Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı hedefe koyarak şöyle devam etti:

Yani Süleyman Soylu, Alpay Özalan gibi trol başlarının ve trollerin karalama niteliğindeki paylaşımlarını beğenip yaymadan önce herkes iyi düşünsün derim.

Çok sert cevap!

AK Partili Özalan, Demirtaş'a, "Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı?" diye sorduktan sonra şu ifadeleri kullandı:

Sana bu tehdit cesaretini veren Altılı Masa'nın planlarını başlarına geçireceğiz.

Sen de yıllardır içinde bulunduğun deliğe geri dön ve hak ettiğin şekilde yaşamaya devam et!

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