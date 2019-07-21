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Alpay Özalan'dan 'oruç' açıklaması!

"Beşiktaş'ın efsanevi futbolcusu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, açıklanan 2019-2020 futbol sezonu fikstürüne ilişkin, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Ramazan Ayı'nda oruç tutan futbolculara dikkat çeken Özalan, "Maç saatlerinde tabii ki Ramazan Ayı'na özel düzenleme yapılabilir. Oruç tutan futbolculara yönelik bir düzenleme olacaksa bu yayıncı kuruluşla TFF arasında yapılacak bir çalışma ile gerçekleşebilir." dedi.

21 Temmuz 2019 Pazar 19:31
Alpay Özalan'dan 'oruç' açıklaması!

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü açıklandı. Kamuoyu merakla henüz maç saatleri açıklanmayan fikstürün Ramazan Ayı'nda nasıl düzenleneceğini bekliyor.

'Hiç kimsenin inancına ve inancının gereklerine karışamayız'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Ümit Özat'ın başlattığı 'oruç' tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Hiçbir şekilde kimsenin dini inancına, bu inancını nasıl yaşayacağına kimse karışamaz." diyen Özalan, "Herkesin kendi inancı vardır. Herkes o inancının gereği neyse onu yapmakta özgürdür. Bu tartışmaların çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun gücü kuvveti yerindeyse orucunu da tutar, maçına da çıkar." ifadelerini kullandı.

'Yayıncı kuruluşla TFF'nin ortak çalışması gerekir'

"Maç saatlerinde tabii ki Ramazan Ayı'na özel düzenleme yapılabilir." ifadesini kullanan Özalan, şunları söyledi:

"Şunu da göz ardı etmememiz gerekir ki yayıncı kuruluşun maçları naklen verme zorunluluğu var. Bütün maçları aynı saatte oynattığınız zaman yayıncı kuruluş zor durumda kalır. Yani oruç tutan futbolculara yönelik bir düzenleme olacaksa bu yayıncı kuruluşla TFF arasında yapılacak bir çalışma ile gerçekleşebilir. Federasyon ve yayıncı kuruluş bu konuda biraz daha hassas davranabilir."

Özat, mağlubiyet sonrasında futbolcusu Pote'yi hedef göstermişti

Adana Demirspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Ümit Özat, Süper Lig Play-Off maçı sonrasında oruç tutan futbolcusu Pote'yi, 'Bir gün de oruç tutma arkadaşım. Orucun telafisi var ama maçın yok." diyerek eleştirmiş ve kamuoyunun tepkisine sebep olmuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Ramazan Ayı'ndaki bir basın toplantısında Ümit Özat'ın futbolcusu hakkındaki sözleri sorulunca, Başkan Erbaş, şöyle cevap vermişti:

"Kur'an-ı Kerim'de 'yolcu ve hasta olduğunuz taktirde tutmadığınız günler sayısınca Ramazan'dan sonra tutabilirsiniz.'denilmiştir. Rabbimiz hastalığı ve yolculuğu mazeret olarak kabul ediyor. Bunun dışında bahsetmiş olduğunuz konular orucu bırakabilecek durumlar değildir." 

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 19:31
  1. İzmir
  2. Adana
  3. Alpay Özalan
  4. Ümit Özat

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