Alpay Özalan'dan Fatih Altaylı'ya efsane kapak: Kalemi satılık olanın paylaşımları da satılık olur!

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li İBB’ye yönelik eleştirisini sildiği için kendisine yönelik tepkilere küfrederek karşılık veren Fatih Altaylı için, “Kalemi satılık olanın, paylaşımları da satılık olur! "Yaz" derler yazar, "sil" derler siler!” ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB'yi eleştirdiği tweetini sildi

Fatih Altaylı, Barbaros Bulvarı’nda tuzlama çalışması yapılmamasından dolayı İBB’ye yönelik eleştiride bulundu. Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB’nin resmi Twitter hesabını da etiketleyerek, "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar.'' ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki CHP’li İBB’ye yönelik eleştirisini kısa süre sonra silen Altaylı’ya sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Kendisine tepki gösterenlere küfretti

28 Şubat döneminin medyadaki aktör isimlerinden olan ve başörtülülere küfreden Fatih Altaylı, bu kez de kendisini eleştiren vatandaşlara küfürler savurdu. Altaylı mesajında,"Barbaros bulvarını tuzlasalar dediğin Tweeti niye sildin diye soran yavşak güruhuna yanıtımdır. Biraz ilerde tuzlama yapıldığını görünce sildim. Beni de kendiniz gibi yavşak zannetmeyin. İt sürüsü." diyerek hakaret etti.

Alpay Özalan'dan kapak gibi cevap

Küfrü kendisine şiar edinen Altaylı’ya AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağzının payını verdi.

Özalan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yaptığı paylaşımla farkında olmadan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliğini ifşa eden Fatih Altaylı, korkup paylaşımını sildi. Sonra da kendisini eleştirenlere hakaret etti. Kalemi satılık olanın, paylaşımları da satılık olur! "Yaz" derler yazar, "sil" derler siler!