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Gündem Alpay Özalan’dan elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme
Gündem

Alpay Özalan’dan elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme

Evinin elektrik faturasını ödemeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geceliği 100 bin TL olan otel odasını anımsatan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 16:23:00 -
Alpay Özalan’dan elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme

 YENİ AKİT  ANKARA 

Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi.

Halkın sorunlarını dile getiriyorum diyerek geceliği 100 bin TL’lik otel odasından yayın yapan Kılıçdaroğlu’na ilişkin AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özalan yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu, Halkçılık oynayayım derken yine halkın alay konusu oldu. Çok sevdiği geceliği 100 bin TL olan otel odasında kalınca morali düzelir” ifadelerini kullandı.

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