Alpay Özalan’dan elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme
Evinin elektrik faturasını ödemeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geceliği 100 bin TL olan otel odasını anımsatan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi.
Halkın sorunlarını dile getiriyorum diyerek geceliği 100 bin TL’lik otel odasından yayın yapan Kılıçdaroğlu’na ilişkin AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Özalan yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu, Halkçılık oynayayım derken yine halkın alay konusu oldu. Çok sevdiği geceliği 100 bin TL olan otel odasında kalınca morali düzelir” ifadelerini kullandı.