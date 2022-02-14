Alpay Özalan'dan Davutoğlu'nun Genel Sekreteri'ne tepki! 'Pervin Buldan bile kendini bu kadar sevmiyordur'
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Dr. Kani Torun'un HDP'li Pervin Buldan'ı güzellemesini eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Pervin Buldan bile kendini bu kadar sevmiyordur." tepkisini gösterdi.
Yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun buluştuğu toplantıya HDP'nin katılmaması tartışmaları da beraberinde getirdi.
Tartışmalara katılan bir Twitter kullanıcısı, 6 genel başkanın toplantıda çekildiği fotoğraf karesini paylaşarak, "Fotoğrafı Pervin Buldan çekti herhalde." diye yazdı.
Twitter'daki mesajı alıntılayan Gelecek Partisi Genel Sekreteri Dr. Kani Torun, "O da olur bir gün inşallah." diyerek gönüllerinden geçeni aktardı.
Gelecek Partili Kani'ye tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Ahmet Davutoğlu'nun kukla partisinin Genel Sekreteri Kani Torun'un paylaşımı. Pervin Buldan bile kendini bu kadar sevmiyordur!" tepkisini gösterdi.