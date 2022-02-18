Alpay Özalan'dan Aykut Erdoğdu'ya zor soru: Dikemedikleri malum heykeli mi dikeceksiniz?
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, "HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım." sözlerine cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Dikemedikleri malum heykeli mi dikeceksiniz?" diye sordu.
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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun "HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım." sözlerine tepki gösterdi.
"Teröriste 'terörist' demeyen, ülkemizi soykırımla suçlayan, Karabağ Savaşı'nda karşımızda duran HDP için fedakarlık yapmak CHP'ye yakışır." ifadesini kullanan Özalan, "Dikemedikleri malum heykeli mi dikeceksiniz?" diye sordu.
'Temel bey aynı fedakarlığa katlanıyor'
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tele 1'de yayınlanan "Türkiye’nin Geleceği" programında HDP için fedakarlık yapılması gerektiğini belirterek Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu örnek vermişti:
Bence HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım. HDP’nin de düşünmesi gereken başlıklar var. Mesela Temel Bey bizimle aynı masaya oturarak 28 Şubat dahil kendi tabanıyla aynı fedakarlığa katlanıyor.