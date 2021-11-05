Alpay Özalan'dan Akşener'e tokat gibi sözler! 'Kaliteniz Lütfü Türkkan'dan belli oluyor'

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını bir vatandaşın kız kardeşine sarfettiği "ahlaksız" sözlere tepki gösterdi. İP Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Kadromuzdaki isimler, kaliteli ve liyakatlidir." sözlerini hatırlatan AK Partili Özalan, "Millete karşı tavrınızdan ve vatandaşa küfreden Lütfü Türkkan'dan belli oluyor kaliteniz!" dedi.

'Meral Akşener siyasetin utanç kaynağıdır'

Alpay Özalan, İP'li Türkkan'ı Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla eleştirdi. Özalan, "Gittiği her yerde vekillerini vatandaşın üzerine salan Meral Akşener, siyasetin utanç kaynağıdır." diye konuştu.

İP'lilerin muhalefetteyken bile eleştiriye tahammüllerinin olmadığını belirten Alpay Özalan, şöyle devam etti:

" 'İktidar olursak bizi rahatça eleştireceksiniz' diyen muhalefetin milletvekili Lütfü Türkkan, 'Şehit yakınıyım' diyerek eleştiride bulunan vatandaşa rezil küfürler ediyor. Muhalefetken bile yapmadığınız rezillik kalmadı. Elinize güç geçse sizden olmayana nefes aldırmazsınız."