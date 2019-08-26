Alpay Özalan'dan Ahmet Davutoğlu'na sert sözler! AK Parti İzmir Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun “Kimse benim samimiyetimi sorgulayamaz” sözleri sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Alpay Özalan, Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Sakarya'da katıldığı programdaki açıklamalarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ahmet Davutoğlu, “Kimse benim samimiyetimi sorgulayamaz.” demiş. Önce HDP'ye destek verdi, bir gün sonra şehitlere rahmet diledi. Hala samimiyetten bahsediyor. Ortada samimiyet mi var, sorgulansın?" dedi.

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