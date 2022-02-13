Alpay Özalan'dan 6'lı masa yorumu: Vatana ve millete alenen tuzak kuruyorlar!

Yeniakit.com.tr

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun buluştuğu toplantıya HDP'nin katılmamasını "millete bir tuzak" olarak yorumladı.

CHP Genel Başkanı'nın sözlerine dikkat çeken Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'HDP'yi yok saymıyoruz, ihtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz.' dedi." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini, "Bu cümle, 'Milletin gözünü boyamak için HDP bizimle değilmiş gibi davranıyoruz.' anlamına geliyor." şeklinde yorumlayan Özalan, şöyle devam etti:

Vatana ve millete alenen tuzak kuruyorlar. Uşaklığını yaptıkları Batı, böyle istiyor.