Alpay Özalan Tarkan’ı fena bozdu! Yalancı menfaatçi köstebek…

Alpay Özalan, Tarkan’ın; “6 Şubat depremini ve bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık. Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini de... O bölgelerde hala yardım bekleyen insanlar var. Yetkililerin verdikleri sözleri yerine getirmesini, görevlerini hakkıyla yapmasını bekliyoruz.” Bu sözleri üzerine sosyal medya X üzerinden “Tarkan denilen yalancı ve menfaatçi köstebek kafasını çıkartmış yine.” sözleri ile kendisini eleştirdi.

Özalan, “Tarkan denilen yalancı ve menfaatçi köstebek kafasını çıkartmış yine. Seçim zamanı CHP tarafından fonlanan trollerle, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza hakaretler ve beddualar edildi. CHP'li bazı belediyeler kendi bölgelerinde Cumhurbaşkanımıza yüksek oy çıktığı için, depremzedelerimizi sokağa attı. CHP'nin yaptığı bu zulümlere ses çıkarmayan sözde sanatçı Tarkan, Tunç Soyer'den konserler kapmak için, yaşanan bu rezillikleri görmezden geldi. Sanatçı dediğin; devletini, milletini sever ve gerçekleri konuşur. Ama bu sanatçı müsveddesi kendi menfaatinden başka bir şey düşünmüyor.” İfadelerini kullandı.