0553 313 94 23

Alpay Özalan: Kovuldum resmen!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 24 Haziran seçimlerinde kendi şehrinde yaptığı çalışmaların bazılarında 'kapıdan kovulduğunu' söyledi.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:34
Alpay Özalan: Kovuldum resmen!

Eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuşan Alpay Özalan, 24 Haziran seçimlerinde, yaptığı çalışmalardan bazılarında kapıdan kovulduğunu söyledi.

Alpay, ziyaretler kapsamında, Karşıyaka'da bir ayakkabı dükkanına girdiğini söylerken, dükkan sahibi kadının, "Lütfen dışarı çıkar mısınız?" dediğini ifade etti. Alpay, "Kovuldum resmen" diye belirtti. Alpay Özalan ile yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

Genel başkanımız 'Sahalara iniyoruz' dediğinde önce şaşırdım, bu benim bildiğim sahalardan farklıydı... Çime hakimim ama beton zemin nasıldı? Samimi bir insanımdır, bunu da karşımdakine hissettiririm. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Muhalefet partisinde kemikleşmiş guruplar vardır İzmir'de, onların içine bile girdim. Hatta oradan oy bile aldım. Ama kapılardan kovulduğum da oldu.

KARŞIYAKA'DA KAPIDAN KOVULDUM

Karşıyaka'da esnaf gezintisi yapıyorduk. Bir ayakkabı dükkanı vardı, kadın bir işletmecisi vardı, içeri girdim, AK Parti milletvekili adayı olduğumu söyledim. 'Lütfen dışarı çıkar mısınız?' dedi. Küçük bir şok. İlk kez böyle bir şey yaşıyordum. Gülümsedim, 'Çok hoş bir hanımsınız, modern birisiniz, keşke böyle olmasaydı' deyip broşürlerimi bıraktım, çıktım. O dükkanın önünde fotoğraf çektirdim, ilk kez kovulduğum yerin önünde bir hatıram olsun istedim. Kovuldum resmen!"

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 12:34
  1. İzmir
  2. alpay özalan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından nasıl geçtin?
    1. Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından..
    2. 3 iş adamının gasp ettikleri para..
    3. Didier Drogba önerdi! Galatasaray..
    4. THY'den önemli uyarı: Doğrudan silin!
    5. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar birlikte..
    6. İsmi Beşikaş ile anılan Andy Najar,..
    7. Yılanlar istila etti! Evlere..
    8. 'Erdoğan Makedonya’da aday olsa kazanır'
    9. İstanbullular bu haberi okumadan evden..
    10. Kuyuya düşen köpeği mahalleli kurtardı
    11. Minik Leyla cinayeti hakkında kan..
    12. Duvar inşaatında tarihi küpler ve..
    13. Şırnak'ta çocukların yüzü gülüyor:..
    14. Alpay Özalan: Kovuldum resmen!
    15. Görenlerin ağzı açık kaldı!
    16. Bu gurur Türkiye’nin
    17. Çocukluk hayaliydi, 60 yaşında..
    18. Başkan Erdoğan'dan Hatay kutlaması!
    19. Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı
    20. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7..
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!