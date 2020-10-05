Alpay Çelebi Alanyaspor'a kiralandı
Beşiktaş'ta genç stoper oyuncusu Alpay Çelebi'nin sözleşmesi 2025'e kadar uzatılarak, Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı.
Dün Beşiktaş kendi sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş defansı 8. dakikada Stancu’yu tutamadı.
Maç sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın yoğun eleştiriler alırken, yönetim acil toplantı kararı almıştı.
Beşiktaş’ın ettiği transferlerden Josef de Souza en çok ikili mücadele kazanan isim olurken, diğer transferler tartışmaya neden oldu.
Stoper hattında Vida’nın olmadığı maçta Beşiktaş kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaşadı.
Defansa çözüm bulamayan Beşiktaş’ta bir anda ayrılık yaşandı. Beşiktaş, Alpay Çelebi'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzatıp 2 yıllığına Aytemiz Alanyaspor'a kiraladı.