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Spor Alpaslan Öztürk'e yönetim de cezayı kesecek
Spor

Alpaslan Öztürk'e yönetim de cezayı kesecek

Toplantıdaki lakayt tavırları nedeniyle teknik direktör Torrent tarafından kadro dışı bırakılan Alpaslan Öztürk'e Galatasaray yönetiminin de ceza vereceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 08:21:00 -
Alpaslan Öztürk'e yönetim de cezayı kesecek

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde lakayt tavırları nedeniyle teknik direktör Domenec Torrent tarafından kadro dışı bırakılan Alpaslan Öztürk'ün başı dertte.

Sarı-kırmızılı camiada infiale neden olan olayın ardından yönetim de duruma el attı. Torrent'in raporu doğrultusunda hareket eden Burak Elmas ve kurmayları, tecrübeli futbolcunun özür dilemesini istiyor. Sadece bununla da yetinmeyen Galatasaray yönetimi, futbolcuya para cezası da kesmeyi düşünüyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Alpaslan Öztürk'ün bu durumdan mutsuz olduğu ve hocası ve futbolculardan özür diledikten sonra tekrarını yapmamak için gayret göstereceği öğrenildi.

Göztepe'deki performansıyla önce A Milli Takım'a ardından da Galatasaray'a yükselen deneyimli stoper, bu sezon 13 maçta forma giydi.

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