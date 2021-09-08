Alparslan'dan müthiş başlangıç! İlk tanıtım filmi yayınlandı

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Emre Konuk'un üstlendiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin beklenen fragmanı izleyicisi ile buluştu. Anadolu'nun Türkleşmesinin mimarı olan Sultan Alparslan’ın hayatını konu edinen dizi TRT1 ekranlarında seyircisi buluşacak. Projenin ilk fragmanı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Şimdi birçok kişi, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Geçen sene “Uyanış Büyük Selçuklu” ismiyle ekranlarda fırtınalar koparan dizinin seneryosu geriye doğru gitti ve Melikşah'ın babası Sultan Alparslan’ın hayatı diziye yansıtıldı.

Geçen sezona damga vuran dizinin bu sene nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor.

Oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür gibi birçok yıldız ismi barındıran “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisi yakında TRT 1’de ekranlarında seyircisine merha diyecek.

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor?

Seyircilerin merakla araştırdığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yayın günü ve yayın tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. Dizi büyük olasılıkla pazartesi akşamları ekrana gelecek.