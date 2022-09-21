Alparslan Kuytul’un sabah akşam FETÖ kanallarında gözüken eşi Semra Kuytul’dan provokatif gösteri!

Türkiye’de “dini cemaat görünümünde” terör faaliyetleri yürüten örgütlerin, kirli emelleri için dini duyguları kullanması Türkiye’nin alıştığı bir durum haline geldi. Tarihte Hasan Sabbah ile başlayan ve yüzyıllar boyunca devam eden gelenekte en son Fetullah Gülen ve müritleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti işgal edilmeye kalkışılmış ve 15 Temmuz 2016 gecesi kanlı bir darbe girişimi yaşanmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kararlı tutumuyla FETÖ terör örgütünün Türkiye’de zayıflatılmasının ardından küresel güçler, boşluğu doldurmak adına yeni ismi ön plana çıkarmaya başladı: “Alparslan Kuytul”

DEVLET OTORİTESİNİ TANIMIYOR

FETÖ ve PKK terör örgütlerine açıktan destek vermekte bir sakınca görmeyen Kuytul, Türkiye Cumhuriyeti’nde ise devlet otoritesini tanımıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinde yapacağı organizasyonlar için devletten izin alma gereği duymayan Furkancılar örgütünün elebaşı, “Türkiye’de muhafazakar kesime şiddet uygulanıyor” algısı oluşturmak için kadınları ön plana sürerek çeşitli şehirlerde provokasyonlara devam ediyor.

EŞİ SEMRA KUYTUL’U OSMANİYE’YE GÖNDERDİ

Alparslan Kuytul’un FETÖ kanallarından düşmeyen eşi Semra Kuytul, dün Osmaniye’de yine devletten izin almadan bir organizasyon düzenlemek için harekete geçti. Beraberindeki üyelerle birlikte Osmaniye’de izinsiz gösteri ve açıklama yapmaya kalktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk Polis Teşkilatı’na düşmanlık yapmaktan vazgeçmeyen Kuytul ailesi ve Furkan militanları attıkları her adımı sosyal medya hesaplarında paylaşarak FETÖ’cülerin desteğiyle Türkiye gündemine taşıyorlar.