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Gündem Alparslan Kuytul'dan Ramazan provokasyonu: FETÖ elebaşısı gibi beddua etti!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan Ramazan provokasyonu: FETÖ elebaşısı gibi beddua etti!

Çevresindekiler tarafından 'Hocaefendi' olarak adlandırılan Alparslan Kuytul, FETÖ elebaşısının beddua dilini kullanarak Ramazan provokasyonuna soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 02:03:00 -

 Yeniakit.com.tr 

17 gün sürecek 'tam kapanma' tedbirleri, birtakım çevreler tarafından provokasyon malzemesine dönüştürüldü. AK Parti iktidarını hedef alan çevrelerin büyük bölümü 'alkol satışı'nın teknik olarak mümkün olmamasını bahane gösterirken, çevresindekilerin 'Hocaefendi' dediği Alparslan Kuytul da Ramazan provokasyonuna soyundu.

'Bu iş Ramazan düşmanlığıdır'

Diyanet İşleri Başkanlığı, tam kapanma sürecinde camilerin açık kalmasına karar verildiğini duyurdu. Buna göre; vakit namazları ile Cuma namazı camilerde kılınabiliyor. Ancak süre olarak uzun olması sebebi ile Teravih namazlarının camilerde kılınmaması kararı verildi. Yapılan bu uygulamayı görmezden gelen Alparslan Kuytul ise yine fitne tohumları ekti. FETÖ elebaşısı gibi 'beddua' dilini seçerek daha da çirkinleşen Kuytul, şunları söyledi:

"Turizmi düşünüp, dini düşünmeyenleri Allah rezil etsin. Turizm için Ramazan'ı satanları Allah rezil etsin. Bu iş tamamen Ramazan düşmanlığıdır. Bunun başka bir açıklaması yoktur."

'Memleket diktatörlüğe götürülüyor'

" 'Otur' deyince, oturan 'kalk' deyince, kalkan bir kitle oluşturulmak istenmektedir."

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