Alparslan Kuytul gözaltına mı alındı?

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele önlemlerine rağmen izinsiz şekilde camide toplanarak itikaf yapmak isteyen eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Furkan Vakfı'na mensup oldukları öğrenen bir grubun yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen camide toplanarak itikaf yapmak istemesi üzerine emniyet güçlerinin biber gazıyla müdahale ettiğinin öne sürülmesi, ülkenin gündemine oturmuştu. Olayın ardından Gaziantep Valiliği, söz konusu emniyet görevlisinin açığa alındığını belirtmişti. Bunun üzerine, vakfın eski başkanı Alparslan Kuytul’un Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, tam kapanma sürecinde camilerin açık kalmasına karar verildiğini duyurdu. Buna göre; vakit namazları ile Cuma namazı camilerde kılınabiliyor. Ancak süre olarak uzun olması sebebi ile Teravih namazlarının camilerde kılınmaması kararı verildi. Yapılan bu uygulamayı görmezden gelen Alparslan Kuytul ise yine fitne tohumları ekti. FETÖ elebaşısı gibi 'beddua' dilini seçerek daha da çirkinleşen Kuytul, şunları söylemişti: ”Turizmi düşünüp, dini düşünmeyenleri Allah rezil etsin. Turizm için Ramazan'ı satanları Allah rezil etsin. Bu iş tamamen Ramazan düşmanlığıdır. Bunun başka bir açıklaması yoktur. 'Otur' deyince, oturan 'kalk' deyince, kalkan bir kitle oluşturulmak istenmektedir."

Alparslan Kuytul kimdir?

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde Dünya'ya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu. 1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurmuştur. Kuytul'un kendisine ait İnternet üzerinden yayın yapan TVFurkan adında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli Dergisi'nin başyazarlığını yapmaktadır.