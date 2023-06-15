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Gündem Alparslan Kuytul davasında sıcak gelişme!
Gündem

Alparslan Kuytul davasında sıcak gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-06-15 20:55:00 -
Alparslan Kuytul davasında sıcak gelişme!

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un yargılandığı davada Kuytul dahil 4'ü tutuklu 13 sanık mahkemede ifade verdi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahekemesi'nde, iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6 ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul, Erol Ardıç, R.T. ve H.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, tutuksuz sanıklar A.A, E.T, E.E, Ü.B, R.B, A.B, V.T, Ş.S. ve Y.T. ile avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulunarak ifade verdi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına bir süre gittiğini belirten tanık H.E, "Vakıfta darp, yağma veya adam yaralama gibi suç niteliği taşıyan bir olay görmedim. Müşteki Koray Sarısaçlı'nın iddia ettiği olaylara da tanık olmadım. Bilgim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Savunması alınan sanık R.T. ise herhangi bir suç örgütünün eylemlerine katılmadığını öne sürerek "Dosya sunulan görüntü izleme tutanağını kabul etmiyorum. Olay günü ben sanıklardan E.E. ile hiçbir yerde buluşmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Duruşma yarına ertelendi!

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verip diğer tanıkların beyanlarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.
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