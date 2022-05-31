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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'ya veda etti! Ayrılık mesajı yayımladı
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'ya veda etti! Ayrılık mesajı yayımladı

TRT1'de sezon finali yapan Alparslan Büyük Selçuklu'da izleyenleri hüzne boğan bir veda yaşandı. Dizide Akça Hatun karakteri ile karşımıza çıkan Fahriye Evcen, fenomen yapımdan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:29:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu'ya veda etti! Ayrılık mesajı yayımladı

TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen, senaryo gereği projeden ölerek ayrıldı. Evcen, yeni bölümün hemen ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, 30 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 27. bölümüyle birlikte sezon finali yaptı.

Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, son bölümüyle geceye damga vurdu.

Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan dizinin sezon finali bölümünde flaş bir ayrılık yaşandı.

Akça Hatun ile ekranlara dönmüştü

2017 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Burak Özçivit'ten Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen, anne olduktan sonra ekranlara ara vermişti.

Fahriye Evcen, uzun bir aranın ardından Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Akça Hatun, dizinin sezon finali bölümünde Vaspurakan'ın fethi sırasında haince öldürüldü.

Akça'nın şehit olmasıyla birlikte karaktere hayat veren Fahriye Evcen, diziden ayrıldı.

Fahriye Evcen'den veda mesajı

İzleyiciler, Akça Hatun'un hikayesinin bitmesine üzülürken Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden veda paylaşımı yaptı.

Evcen, paylaşımına ''İlmek ilmek ördüğü bir hikaye ile Akça'yı bana teslim eden Emre Konuk'a, her adımda yanımda olan Esi Gülce'ye, yönetmenlerimiz Sedat İnci ve Bekir Sekman'a, ekran önü ve arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma ve hepsinden çok beni ilk günümden itibaren yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize en içten dileklerimle. Sağolun, varolun.'' notunu düştü.

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