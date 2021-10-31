Alparslan: Büyük Selçuklu'dan yeni tanıtım
Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinin 1. bölüm ön izlemesi yayınlandı.
TRT 1'in reyting rekorları kıran "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin devamı niteliğinde olan "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi için geri sayım başladı.
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 1. bölümünden ön izleme yayınlandı.
Tarih tutkunlarının merakla beklediği dizide, Barış Arduç'un oynadığı Alparslan ile Fahriye Evcen'in oynadığı Akça Hatun, ilk kez karşılaştı.
Düştüğü kuyudan çıkmak için Alparslan'dan yardım isteyen Akça Hatun'un, "Yardım et, kurtar beni!" sözleri ise tanıtıma damga vurdu.