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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu'dan nefes kesen yeni tanıtım
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu'dan nefes kesen yeni tanıtım

Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinin 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtımda Alparslan'ın babasını bulmak için harekete geçtiği görüldü. Bizans tarafında ise Diyojen, Dukas'ı Alparslan'ın kılıcına teslim etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 18:35:00 - 2022-03-27 18:36:17

Başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'da heyecan dorukta!

Dizinin merakla beklenen 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtımda Alparslan'ın kaçırılan babası Çağrı Bey'i bulmak için harekete geçtiği görüldü. Yeni bir plan yapan Alparslan'a en büyük yardımı Bizans tarafından Diyojen yaptı ve Dukas'ı ona teslim etti.

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