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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'dan heyecan dolu yeni fragman
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'dan heyecan dolu yeni fragman

Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen Alparslan Büyük Selçuklu'nun 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Alparslan'ın "Senin imparatorun kim ola ki bizi hak bildiğimizden saptıra" sözleri damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 15:48:00 - 2022-03-18 15:48:24

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta.

Dizinin merakla beklenen 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Selçuklu'ya sığınan Müslüman köylülerin Bizans askerleri tarafından kılıçtan geçirildiği görüldü.

Alparslan Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 21 Mart Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında olacak.

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