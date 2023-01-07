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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'da yer yerinden oynayacak! Büyük gelişme...
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da yer yerinden oynayacak! Büyük gelişme...

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 9 Ocak Pazartesi TRT 1’de

Yeniakit Publisher
2023-01-07 17:42:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu'da yer yerinden oynayacak! Büyük gelişme...

Alparslan ile Yınal karşı karşıya…

Yınal, Alparslan’ı mübarezede yenebilecek mi?

Alparslan Yınal’a karşı koyabilecek mi?

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 9 Ocak Pazartesi TRT 1’de

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 9 Ocak Pazartesi günü kırk birinci bölümüyle ekranlara geliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini izleyiciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 9 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak kırk birinci bölümünde neler olacak:

Yınal, Rey önlerine gelmiş ve Alparslan’la karşı karşıya kalmıştı. Tahtı almasına artık tek bir adım kalan Yınal, Alparslan’ı mübarezede yenebilecek mi, Alparslan Yınal’a karşı koyabilecek mi? Yınal başına tacı mı geçirecek, yoksa boynuna kiriş mi dolanacak?

Zeren’in zehirlediği Seferiye yere düşmüş, büyük bir acıyla kıvranmaktaydı. Seferiye bu durumdan nasıl kurtulacak, diğerleri Seferiye’nin olmadığını fark edip odaya gelecek mi, yoksa Seferiye bebeğini kaybedecek mi? Zeren, Arslan Yusuf’un öcünü alabilecek mi?

Grigor, Yınal’ın desteğini reddedeceğini bildiğinden Besasiri ile gizli bir şekilde Yınal’ın ordusuna kendi askerlerini katmış ve Yınal’ın bu savaştan zaferle ayrılmasını istemişti. Grigor yaptığı hesaplardan netice alacak mı, yoksa bu desteği kendisine Alparslan’ın gazabı olarak mı dönecek? Besasiri bu cenkte nasıl bir rol alacak?

 “Alparslan: Büyük Selçuklu” aksiyon ve gerilim dolu kırk birinci bölümüyle 9 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…

“Alparslan: Büyük Selçuklu” Görsel Linki:

https://we.tl/t-PMH9dPfJu6

 

“Alparslan: Büyük Selçuklu” 1. Fragman Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=eOe2Y0RKNrA&ab_channel=TRT1

 

“Alparslan: Büyük Selçuklu” 2. Fragman Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=AT5TQ-BAJOQ&ab_channel=TRT1

 

“Alparslan: Büyük Selçuklu” 3. Fragman Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=1zN560pUfrY&ab_channel=TRT1

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