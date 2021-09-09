Alparslan Büyük Selçuklu’da Tuğrul Bey’i kim oyunuyor? Alparslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT 1’de izleyicisiyle buluşacak. Eylül ayının sonlarına doğru ekranlarda yerini alması beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin ilk fragmanı da yayımlandı. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı gözlerden kaçmazken, Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu da merak konusu.

Alparslan Büyük Selçuklu dizi oyuncuları kimler?

Barış Arduç, Fahriye Evcen, Erdinç Gülener ve Barış Bağcı, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden sadece bir kaçı.

Alparslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey’i kim oyunuyor?

Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey rolünü oynayan kim? Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

Barış Bağcı kimdir?

Barış Bağcı, 27 Mayıs 1975 tarihinde Karaman’da doğdu. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1997 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda çalışmaya başladı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçti. 2009'da Levent Semerci’nin filmi "Nefes: Vatan Sağolsun" adlı sinema filminde Üsteğmen Barış karakterini canlandırdı.

2011 yılında yönetmenliğini ve yapımcılığını Rezzan Tanyel’in üstlendiği, Melisa Sözen, Edhem Dirvana, Ayşen Gruda ve Ezgi Mola’nın da rol aldığı "Pazarları Hiç Sevmem" isimli sinema filminde Ali karakterini oynadı.

2015'de yapımcısı Necati Şaşmaz, yönetmeni Serdar Akar olan "Kara Kutu" adlı dizide Orhan Kılıç, Zamire Zeynep Kasapoğlu, Deniz Uğur, Şevval Sam, Hakan Eratik, Kerem Alışık, Hazım Körmükçü ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol aldı.

2014 yılında yayın hayatına başlayan Diriliş Ertuğrul dizisine 2. sezonda dahil olan Barış Bağcı, canlandırdığı Baycu Noyan karakteriyle büyük beğeni toplamıştır.

Barış Bağcı oyunculuk kariyeri

1997 - Lysistrata Kadınlar I-Ih Derse : Aristopfanes- Trabzon Devlet Tiyatrosu

1997 - Çocuğum : Margaret Mayo - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1997 - Gol Kralı Sait Hopsait : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1998 - Masal Masal İçinde : Işıl Kasapoğlu - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1998 - Eşeğin Gölgesi : Haldun Taner - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1998 - Antıgone : Sofokles - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1998 - Hasan Sabbah : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2001 - Kamyon : Mehmet Baydur - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2002 - Bahar Noktası : Yazar William Shakespeare, Uyarlayan : Can Yücel - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 - Öyle Bir Akıl Ki : Münir Canar - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2004 - Küçük Kara Balık: Samed Behrengi - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2004 - Küçük Korku Dükkanı : Howard Ashman - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2004-2005 - Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2005-2006 - Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2000-2001 - Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu- (Reji Asistanlığı) - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2008 - 2009 - Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2009 - 2010 - İstibdat Kumpanyası : Uğur Saatçi - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2011 - 2012 - Antigone : Sofokles - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2013 - Son Tango : Özcan Özer -İstanbul Devlet Tiyatrosu

2015 - Eğer Bu Bir Film Olsaydı : Almir İmsireviç - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Barış Bağcı film ve dizileri

2015 - Kara Kutu (Katip Günal) (TV Dizisi)

2014 - 2016 - 2018 Diriliş: Ertuğrul (Baycu Noyan) (TV Dizisi)

2011 - Pazarları Hiç Sevmem (Ali) (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - Küçük Hanımefendi (Ömer) (TV Dizisi)

2010 - Kaybedenler Kulübü (Devrim) (Sinema Filmi)

2009 - Nefes: Vatan Sağolsun (Üsteğmen Barış) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Yaprak Dökümü 4.- 5. Sezon (Ali Sarper) (TV Dizisi)

2007 - Yaralı Yürek (Veysel) (TV Dizisi)

2006 - Pars: Kiraz Operasyonu (Sinema Filmi)

2005 - Kırık Kanatlar (Halim) (TV Dizisi)

2005 - Gümüş (Emir) (TV Dizisi)

Tarihte Tuğrul Bey kimdir?

Tuğrul Bey kim? Tuğrul Bey, 993 yılında Cend şehrinde doğmuştur. Dedesi Büyük Selçuklu Devleti‘nin temellerini atan Oğuz Türklerinden Selçuk Bey‘dir. Babası Mikail bir savaşta ölünce kardeşi Çağrı Bey ile birlikte dedesi tarafından yetiştirildi.

Tuğrul Bey, Gazneliler bir savaşta Selçuk Bey’in oğlu Arslan Yabguyu esir alınca 1025 yılında Selçukluların başına geçti. Altun Can Hatun ile evlendi. Selçuklulara yeni bir yurt arayan Tuğrul Bey komutasındaki Türkler Horasan’a göç ettiler.

1028-1029 yılları arasında Merv ile Nişabur şehirlerini ele geçiren Tuğrul Bey daha sonra Buhara ve Belh kentlerine seferler düzenledi. 1034’te Şah Melik’e karşı ilk mağlubiyetini aldı. İlk büyük zaferini 1035 yılında Gazne hükümdarı Sultan Mesud’a karşı elde etti. Bu savaş Selçukluları ülke sahibi bir devlet konumuna getirdi. 1038'de Nişabur’u payitaht seçip şehirde adına hutbe okuttu ve kendini sultan ilan etti.

23 Mayıs 1040 tarihinde Gaznelilerle yaptığı Dandanakan Savaşı‘nı kazandı. Bu zaferinin ardından Bağdad'taki Abbasi halifesine bağlılık ve hurmet ifade eden mektubunu gönderdi. 1043 senesinde devlet merkezini Rey şehrine taşıdı. Kardeşi Çağrı Bey’i Horasan valisi tayin eden Tuğrul Bey İran‘ın büyük bir bölümünü ele geçirdi.

Daha sonra Abbasi halifesini Şiilerden kurtarmak için 1055’te Bağdat’a sefer düzenledi. Buveyhoğuları ile savaşarak onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Buveyoğulları hükümdarı olan El-Meliku’r-Rahim’i esir alan Tuğrul Bey bu devlete son vererek Bağdat’a gldı. Bu dönemde Tuğrul Bey aleyhine üvey kardeşi İbrahim Yinal isyan etti. Çok sayıda Türkmen de bu isyana katıldı. Tuğrul Bey isyancı üvey kardeşi ve Buveyhoğulları orduları ile savaşa girmek zorunda kaldı.

1060 yılında Tuğrul Bey üvey kardeşinin isyanını bastırdı ve Fatimilerin eline geçmiş olan Bağdat’ı ele geçirdi. 1060’da Mısır Fatimilerini bir daha toparlanamayacak şekilde bozguna uğrattı. Abbasi halifesi Kaim’in tekrar Bağdat’a dönmesini sağlayan Tuğrul Bey, halifenin kızı Seyyide Fatıma el-Betül ile evlendi. Halife Kaim, Tuğrul Bey’e Sultan, Ruknu’d-Devle (Dinin direği), Malikul-Meşrik ve Magrib (Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı) unvanlarını verdi.

Bizans karşısında sürekli savunma durumunda olan İslam dünyası, Tuğrul Bey ile birlikte hücuma geçti. Tuğrul Bey, Maveraünnehr‘den Anadolu‘ya, Irak‘tan Azerbaycan ve Kafkasya‘ya kadar olan bölgelerde huzuru ve güvenliği tesis etti. 28 ülkeye kendi hakimiyetini kabul ettirdi. Döneminde iktisadi hayat geliştirilip refah seviyesi yükseltildi. Selçuklu devlet teşkilatı, sonradan kurulan Türk-İslam devletlerine örnek oldu. "Kendime bir saray yapıp da yanında bir cami inşa etmezsem, Allahü tealadan utanırım'" sözü Tuğrul Bey’in dini duygularını güzel bir şekilde ifade etmektedir. Bağdat’ta inşa ettirdiğiı sarayının yanına cami, medrese ve hamam da yaptırmıştır.

Tuğrul Bey mezarı nerede?

Tuğrul Bey kabri nerede? Erciş ve Bergri kalelerini fethederek Anadolu’nun kilidi olan Malazgirt önlerine kadar gelen Tuğrul Bey yakalandığı bir hastalık sonucu 5 Eylül 1063 tarihinde İran’ın Rey şehrinde 73 yaşında vefat etti. Evliliklerinden çocuğu olmadı. Yerine yeğeni Alp Arslan geçmiştir.