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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümleriyle ekranlara geliyor! Canlı yayında hamle: İblise kolay ölüm yok artık
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümleriyle ekranlara geliyor! Canlı yayında hamle: İblise kolay ölüm yok artık

Yeniakit Publisher
2023-05-06 20:29:00 - 2023-05-06 20:40:29
Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümleriyle ekranlara geliyor! Canlı yayında hamle: İblise kolay ölüm yok artık

“ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU” Düğüm Çözülüyor. Alparslan ismi de erkeklere verilen isimlerden birisi olmakla birlikte tarihimizde çok bir komutandır. Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 8 Mayıs Pazartesi TRT 1’de. Bomba bölüm çok konuşulacak: Alparslan Büyük Selçuklu 55.bölüm fragmanında Alparslan, 'Bu Leon denen iblise kolay ölüm yok. Ettiklerinin cezasını çektirmeden... Yok artık dedirten yeni bölümle ait işte detayı...

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 8 Mayıs Pazartesi günü 55. bölümüyle ekranlara geliyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 55. bölümünde neler olacak:

Avar’ın yargılanması için mahkeme kurulmuştu, Alparslan dahil birçok isim mahkemede hazır beklemekteydi. Leon’un ayarladığı saldırgan üzerindeki neftleri patlatarak ortalığı cehenneme çevirmişti. Bu saldırıdan kimler kurtuldu? Alparslan saldırının ardındakilerin kim olduğunu çözebilecek mi? Alparslan, Avar’ın aklanabilmesi için bu saldırının aydınlığa çıkartılması gerektiğini biliyor.

Seferiye ise öfkeli halkı sakinleştirmeye ve ağzından çıkacakların toplumu yatıştıracağına inandığı Piskopos’un can güvenliğini sağlamaya çalışacak. Hristiyan halk piskoposun hayatından dolayı endişeli, onu Selçuklu’nun öldürmeye çalıştığını düşünüyor. Oysa ki Seferiye onu hayatı pahasına koruyacak.
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Kavurd ve Merdan, Alparslan’a karşı yürüttükleri gizli faaliyetlerini sürdürüp en beklenmedik anda tahtı almanın derdindeler. Onlar için artık yol ayrımı çok daha yakın.

Leon ise planının son adımını gerçekleştirecek ve Avar’ı mankurtlaştırmaya başlayacak. Böylece Avar’ı vakti geldiğinde Alparslan’ın üzerine salacak. Alparslan’ın yakınına böyle bir tehlikeyi sunan Leon, daha sonra büyük duvar projesini de bitirecek ve Selçuklu’ya karşı alabileceği bütün önlemleri almış olacak. Gerilim ve aksiyon dolu bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 8 Mayıs Pazartesi TRT 1’de!

“Alparslan: Büyük Selçuklu” 55. bölümüyle 8 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de

Alparslan: Büyük Selçuklu Fragmanı yayınlandı!

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