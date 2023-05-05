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Kadın - Aile Limonun üzerine tuz serpin, hayatınız değişsin: Havadaki virüsler yüzde yüz düşecek! İyi ki var
Kadın - Aile

Limonun üzerine tuz serpin, hayatınız değişsin: Havadaki virüsler yüzde yüz düşecek! İyi ki var

Yeniakit Publisher
2023-05-05 19:56:00 - 2023-05-05 20:21:24
Limonun üzerine tuz serpin, hayatınız değişsin: Havadaki virüsler yüzde yüz düşecek! İyi ki var

Limonun üzerine tuz serpmek ufak değişikliklere yol açıyor ama o değişiklikler hayat kalitenizi artırıyor. Bakın Limonun üzerine tuz serpmenin faydaları neler?

Limon daha kolay nefes almamıza neden olur. 4’e bölüp üzerine kaya tuzu serptiğiniz limonu yatak odanıza koyduğunuzda uyurken daha rahat nefes alacaksınız. Limonun içinde bulunan antioksidanlar ve anti-inflamatuarlar, ayrıca ağrıyı hafifletir ve metabolizmayı hızlandırır.

LİMON VE TUZ: MUTFAK DEZENFEKTANI

limonun üzerine tuz

Mutfakta kullanmak için limonu tepesinden 4’e bölün ama tamamen ayrılmamasına dikkat edin. Limonun içini tamamen kaya tuzu ile doldurun. İsterseniz bu şekilde, isterseniz bir kavanoza koyarak ağzı açık şekilde odanızda bekletin.

Limon ve tuz havadaki virüsleri ve bakterileri öldürür.
Mutfak, banyo, kreş vs. kötü kokuları giderir.
Daha iyi nefes almanızı sağlar. Bronşit ve astıma iyi gelir. Kokusu zihni dinlendirir.
Akşamdan kaldıysanız kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Dinçlik verir
Gün boyu enerjik kalmanızı sağlar

MUTFAK İÇİN DOĞAL ÇAMAŞIR SUYU

Mutfakta bir dezenfektan olarak kullanmak için, 3 limon suyunu, iki çorba kaşığı rendelenmiş sabunu ve yarım çay kaşığı deniz tuzunu bir şişe içinde karıştırın. Su ile doldurun ve karıştırmak için sallayın. Mikropları öldürmek ve mutfağını temiz tutmak için nerede isterseniz kullanın.

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