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Medya Alparslan Büyük Selçuklu ve Barbaroslar derken Bülent İnal yine TRT'de! Yeni dizisi belli oldu
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu ve Barbaroslar derken Bülent İnal yine TRT'de! Yeni dizisi belli oldu

Alparslan Büyük Selçuklu ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden sonra Mevlana dizisi geldi. Dizinin başrolü son olarak Payitaht Abdülhamid'de rol alan Bülent İnal oynayacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 14:38:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu ve Barbaroslar derken Bülent İnal yine TRT'de! Yeni dizisi belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre çekimleri TRT Uluslararası Konya Film Platoları’nda gerçekleştirilen TRT’nin “Hz. Mevlâna” dizisinde iki yıl süren hazırlık aşamasının ardından çekimler başladı.

TRT’nin merakla beklenen “Hz. Mevlâna” dizisinin başrol oyuncusu sonunda açıklandı.

TRT’de izleyiciyle buluşacak dizide Mevlâna Celaleddin-i Rumi’yi son olarak Payitaht Abdülhamid'de rol alan ünlü aktör Bülent İnal oynayacak.

Bülent İnal Hz. Mevlana karakterini oynamaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.

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