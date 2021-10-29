Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım’da ekranlara gelecek. Diziyi merak edenler Tuğrul Bozan karakterinin kim olduğunu, tarihte yer alıp almadığını araştırıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bozan kimdir kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarında yayımlanacak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Tuğrul Bozan karakteri yer alıyor. Diziyi merak edenler ise Tuğrul Bozan’ın kim olduğunu araştırıyor. Gazne Devleti’nin Büst şehri valisidir. Küçük yaşta esir olarak girdiği Gazne sarayında siyasetin tüm inceliklerini öğrenerek büyük bir güce sahip olmuştur. Tuğrul Bozan karakterini ise Yurdaer Okur oynuyor.

Yurdaer Okur kimdir?

Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya geldi. Yurdaer Okur, Bafra Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Daha Sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.

Kurtlar Vadisi Pusu, Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakterini, son olarak da Kefaret dizisinde Ahmet Çınarlı karakterini canlandırmıştır