Alparslan Büyük Selçuklu Rati’yi kim oynuyor? Alparslan Büyük Selçuklu’da Rati rolünü oynayan kim?

Alparslan Büyük Selçuklu her Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. TRT 1’in reyting rekortmen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde Çağrı Bey’i kaçıran Liparit'in iki oğlu Rati ve İvan diziye katıldı. İvan ve Rati’nin Alparslan Büyük Selçukul ekibine katılması dizeye ayrı bir hava oluşturdu.

Alparslan Büyük Selçuklu Rati’yi kim oynuyor?

TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu, Prens Rati karakteri seyirciler tarafından merak ediliyor. Son olarak Hekimoğlu dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Emre Kızılırmak, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Emre Kızılırmak, dizide Gürcü Prens Rati karakterine hayat verecek ve dizinin 19. bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkacak. Peki Emre Kızılırmak kimdir, nereli kaç yaşında?

Emre Kızılırmak kimdir?

Kızılırmak, 9 Mart 1983 tarihinde öğretmen bir anne babanın oğlu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Anne tarafından Samsun, baba tarafından ise Sivaslı olan oyuncunun çocukluğu İzmir'de geçti. Üniversite için Eskişehir'e giderek Anadolu Üniversitesi Spor Akademisi Rekreasyon Bölümü'nden mezun oldu.

Best Model of Turkey 2007'de ikinci olan Emre Kızılırmak, 2008'de Güney Kore'de düzenlenen Manhunt International erkek güzellik yarışmasında "Dünya'nın En İyi Podyum Mankeni" seçildi. atv'de yayınlanan Aşk Bir Hayal dizisinde canlandırdığı "Teğmen Altay" rolü ile oyunculuğa adımını attı. 2012 yılında Sevda Bayraktar ile evlendi.

Liparit kimdir?

Prens Lipartin Gürcüce kralı olarak tarihte yer almaktadır, Konstantinopolis’te öldü ve Gürcistan’da Katshi Manastırı’na defnedildi. İki oğlu olan Liparit son derece savaşçı bir yapıya sahiptir, son derece eğilişmiş savaşçı oğullarının savaşa karşı hazır tutmuş ve farklı görevler vermiştir.